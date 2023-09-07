Karamürsel'de Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden S.O'nun kullandığı 16 BED 820 plakalı otomobil, Dereköy mevkisindeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.A'ya (24) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ç.A, olay yerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen Ç.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Yalova yönündeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobil sürücüsü S.O. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.???????