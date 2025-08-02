Karamürsel'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Karamürsel'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karapınar Mahallesi mevkisinde seyreden S.T. idaresindeki 41 JB 493 plakalı otomobil ile E.Y. yönetimindeki 41 K 8903 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve 3 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Türkiye-Suriye doğal gaz hattı açıldı

Suriye'de söz sahibi olmak isteyen İsrail'i çıldırtacak hat açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Çağlar Söyüncü! Yeni takımına hayırlı olsun

Güle güle Çağlar! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.