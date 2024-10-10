Üye Girişi
Haberler

Karamürsel'de Otobüste Bıçakla Cinayet: Zanlı Yakalandı

Karamürsel'de Otobüste Bıçakla Cinayet: Zanlı Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren V.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçakla öldüren şüphelinin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Dün özel halk otobüsünde Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren zanlı V.A'nın, cinayetin ardından İzmit yönüne giden başka bir halk otobüsünde polis ekibi tarafından yakalanma anı, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin yerini tespit eden polis ekiplerinin, Gölcük'ün girişinde durdurdukları otobüse binerek V.A'yı gözaltına alma anları yer alıyor.

Bu arada emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen zanlının savcılık sorgusu sürüyor.

Olay

Enes Yiğit Toraman (29), dün Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsünde, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki duraktan araca binen V.A'nın (39) bıçaklı saldırısına uğramış, kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan zanlı, başka bir özel halk otobüsünde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

Güvenlik Kamerası Karamürsel Güvenlik Politika 3-sayfa Cinayet kocaeli Güncel Polis Suç

Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.