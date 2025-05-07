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Karamürsel'de Ortaokul Öğrencilerine Mesleki Eğitim Tanıtım Gezisi

Karamürsel'de Ortaokul Öğrencilerine Mesleki Eğitim Tanıtım Gezisi
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, mesleki eğitimi yerinde görmeleri için 8. sınıf ortaokul öğrencilerine yönelik tanıtım gezisi düzenlendi. Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı etkinlikte, farklı alanlarda uygulamalı eğitim hakkında bilgi verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde mesleki eğitimi yerinde görmeleri için ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik tanıtım gezisi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle ilçedeki beş ortaokulun son sınıf öğrencilerine yönelik geziye, rehber öğretmenleri eşliğinde yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Lisenin Kayacık Mahallesi yerleşkesinde atölye, laboratuvar ile spor salonları gezdirilen ortaokul öğrencilerine, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Kimya Teknolojileri, Muhasebe ve Lojistik alanlarında yürütülen uygulamalı eğitimin altyapısı hakkında bilgi verildi.

Okul müdürü Sabit Mehmet Limon, AA muhabirine, mesleki eğitimin gençlerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, rehber öğretmenler, idareciler, alan şefleri ve tüm çalışanlarıyla kariyer planlama sürecinde öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Bu tür etkinlikleri, mesleki eğitimi yerinde görerek geleceklerine dair bilinçli karar vermeleri amacıyla önemsediklerine değinen Limon, öğrencileri hem iş gücüne hem de yüksek öğrenime hazırladıklarını anlattı.

Limon, kentteki uluslararası ölçekte pek çok firmayla işbirliği yaparak, öğrencilere staj ve teknik gezi imkanı sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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