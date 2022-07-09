Karamürsel'de motosikletin yola çıkan çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Karamürsel'de motosikletin yola çıkan çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Melih Palas - Güncel
Karamürsel'de motosikletin yola çıkan çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin aniden yola çıkan çocuğa çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletin aniden yola çıkan çocuğa çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden A.U. idaresindeki 41 AKL 298 plakalı motosiklet, Ereğli mevkisinde aniden önüne çıkan 5 yaşındaki A.M.D'ye çarptı.

Kazada A.M.D. ve motosiklet sürücüsü A.U. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ile Karamürsel Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AA / Melih Palas - Güncel

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