Karamürsel'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-130 kara yolu 4 Temmuz Mahallesi'nde B.B. (29) idaresindeki 41 FLL 404 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.