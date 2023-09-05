Karamürsel'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Karamürsel ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karamürsel ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde E.S. idaresindeki 41 AOE 779 plakalı motosiklet ile N.Ö. idaresindeki 54 AAZ 563 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel