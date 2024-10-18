Karamürsel'de Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü L.Ö. direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
D-130 kara yolu İzmit istikameti Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi mevkisinde L.Ö. idaresindeki 41 AUV 204 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki E.Ö.Ü. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.