Karamürsel'de Minibüsten Düşen Sürücü Ağır Yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, eşya koymak için minibüsün üzerine çıkan sürücü dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
4 Temmuz Mahallesi'nde M.Ç.K, 41 AYG 382 plakalı minibüsün üzerindeki portbagaja eşya koymak istediği esnada dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel