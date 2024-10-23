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Karamürsel'de Minibüste Silahlı Cinayet: Bir Kişi Ölü Bulundu

Karamürsel'de Minibüste Silahlı Cinayet: Bir Kişi Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir minibüste silahla vurulmuş halde bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan ve kimliği Cafer D. (32) olarak tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

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