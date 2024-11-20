Karamürsel'de Minibüs Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir minibüs, tıra çarparak kaza yaptı. Kazada minibüsün sürücüsü Bahri Ç. ve yolcu İsmail Ç. yaralandı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, durumu ciddiyetini koruyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-130 kara yolu İzmit istikameti Tepeköy Mahallesi mevkisinde Bahri Ç. idaresindeki 55 JF 737 plakalı minibüs, Hüseyin Ş. yönetimindeki 41 AKT 299 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan minibüsün sürücüsü Bahri Ç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan Bahri Ç. ve yanındaki İsmail Ç, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bahri Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kara yolunun İzmit istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.