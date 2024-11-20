Üye Girişi
Haberler

Karamürsel'de Minibüs Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karamürsel'de Minibüs Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir minibüs, tıra çarparak kaza yaptı. Kazada minibüsün sürücüsü Bahri Ç. ve yolcu İsmail Ç. yaralandı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-130 kara yolu İzmit istikameti Tepeköy Mahallesi mevkisinde Bahri Ç. idaresindeki 55 JF 737 plakalı minibüs, Hüseyin Ş. yönetimindeki 41 AKT 299 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan minibüsün sürücüsü Bahri Ç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Bahri Ç. ve yanındaki İsmail Ç, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bahri Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kara yolunun İzmit istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

 İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var
Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara oyuncuları kim? Annem Ankara karakterleri kim? Wolfsburg Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolfsburg GS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Annem Ankara konusu ne? Annem Ankara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20-21 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Annem Ankara 1. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara CANLI izle! 20 Kasım Annem Ankara 1. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? 21 Kasım Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Kasım Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.