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Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sadullah Eren, Hz. Muhammed'in rol model olarak alınması gerektiğini vurguladı. Programa din görevlileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sadullah Eren, Müslümanların rol model olarak Hz. Muhammed'i örnek alması gerektiğini belirterek, "Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğumunun yıl dönümünün, ailelerimizin saadetine, necip milletimizin ve cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, başta gönül coğrafyamız olmak üzere Filistin'in, Gazze'nin kurtuluşuna, İslam ümmetinin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiir ve ilahiler okundu.

Programa, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, din görevlileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

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