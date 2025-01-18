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Karamürsel'de Market Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Karamürsel'de Market Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonrası sağlık ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartmandaki 6 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 76 yaşındaki S.G. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, 5 kişiye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye personelince söndürülen yangın, markette hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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