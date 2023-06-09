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Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte banka kartı üretme ve satma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün, Yalakdere Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Hisarcık Jandarma Kocaeli Güncel Haberler

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