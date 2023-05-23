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Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Karamürsel'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün, Yalakdere Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Hisarcık Jandarma Kocaeli Güncel Haberler

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