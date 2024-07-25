Karamürsel'de kaza: 6 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
E.K. yönetimindeki 45 UA 6604 plakalı otomobil, D-130 kara yolu 4 Temmuz Mahallesi mevkisindeki kavşakta A.A. idaresindeki 34 RU 2007 plakalı otomobille çarpıştı
Kazada otomobillerin sürücüleri ile araçlardaki M.S, M.K, A.K. ile Ö.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.