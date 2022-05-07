Karamürsel'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlanıyor - Haberler

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Karamürsel'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlanıyor

AA - Melih Palas - Güncel
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Karamürsel'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlanıyor

Kocaeli'nin Karmaürsel ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karmaürsel ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama ve etkinlikler kapsamında Trafik Eğitim Parkı törenle açıldı.

Açılış töreninde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Jandarma Komutan Vekili Faruk Kıraslan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA / Melih Palas - Güncel

Trafik Haftası, Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Haberler

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