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Karamürsel’de Kadınlar El Emeği ile Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

Karamürsel’de Kadınlar El Emeği ile Ekonomiye Katkıda Bulunuyor
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kadınlar ürettikleri seccade, tülbent ve diğer el emeği ürünleriyle hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de dostluk ortamları yaratıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, ürettikleri el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kayacık Mahallesi'nde dükkan kiralayan 62 yaşındaki Nermin Ürgen ile seccade, tespih, tülbent ve oya yapan kadınlar, el işlerini İstanbul ve Kocaeli'deki toptancılara satıyor.

Ürgen, AA muhabirine, 24 ila 75 yaş arasındaki ev hanımlarıyla seccade, başörtüsü, tülbent ve oya yaptıklarını anlattı.

Bu kadar kişiye ulaşmanın kolay olmadığını belirten Ürgen, "Herkes burada sohbet ediyor. Paramızı kazanıyoruz ama asıl amacımız dostluk. Ben herkesin gönlüne dokunmak istiyorum. Kadınlarımıza her geldiğinde iş yok demek istemiyorum, ben yapmayayım, onlar yapıp para kazansın. Torununa, oğluna veya kızına bakıyorlar. Çok büyük paralar kazanmıyoruz ama herkes acil ihtiyacını görüyor." ifadesini kullandı.

El işi yapan kadınlardan 40 yaşındaki Damla Oruç da 1 yıl önce Nermin Ürgen'le tanışarak el işi yapmaya başladığını, dükkanda ve evde üretim yaparak aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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