Karamürsel'de jandarmadan uygulamalı trafik eğitimi

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı, öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenledi.

Yalakdere Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, jandarmanın trafikte kullandığı materyaller tanıtılarak, öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığın astsubay Arslan Berber, yaptığı açıklamada, ulaşım imkanlarının hayatı kolaylaştırdığını belirtti.

İnsan hayatının güvencesinin, trafik kuralları olduğuna işaret eden Berber, "Taşıt trafiğinin güvenliğinin sağlanması ise olmazsa olmazlardandır. Bu kurallar sadece insanların değil, diğer canlıların ve mal güvenliği için uyulması gereken hayati kurallardır. Herkese çağrım, canınızı, malınızı ve ailenizi seviyorsanız lütfen trafik kurallarına uyalım. Trafikte seyir halindeyken sadece kendimizi değil, dışarıdaki insanların da canlarını önemseyelim. Tüm trafik kurallarına riayet edelim." ifadelerini kullandı.

Yalakdere Ortaokulu Müdürü Oğuz Gülmez ve öğretmenler de jandarma ekiplerine teşekkür etti.