Üye Girişi
Haberler

Karamürsel'de İlköğretim Haftası Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam, Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de törene katıldı. Konuşmalar, şiirler ve gösterilerle tören devam etti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaymakam İnan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Karamürsel Jandarma kocaeli Eğitim Güncel Tören

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? Narin'in tabutuna neden duvak koyuldu? 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelin duvağı neden koyuldu? Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Eylül) Dolar ne kadar oldu? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE- İZLANDA) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! Milli ara ne zaman bitiyor? Milli ara ne zaman bitecek 2024? EXXEN CANLI İZLE! Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (9 Eylül) hangi maçlar var? Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum! Harry Potter 4 Ateş Kadehi neden kaldırıldı? Harry Potter ve Ateş Kadehi ne anlatıyor? Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir?
title