Karamürsel'de İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye erlerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.