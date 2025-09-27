Karamürsel'de Hünnap Krizi: Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yediği hünnap boğazına takılan genç adam, çevresindekilerin uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde boğazına takılan hünnap nedeniyle nefes almakta güçlük çeken kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi (41) Karamürsel Balık Hali'nde, yediği hünnabın soluk borusuna takılması ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine durumu çevresindekilere bildirdi.
Tanrıverdi'nin yardım çağrısına ilk müdahaleyi pazarcı meslektaşları yaptı.
Önce sırtına vurulan Tanrıverdi, ardından uygulanan Heimlich manevrasıyla boğazındaki meyveden kurtarıldı.
Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel