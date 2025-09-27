Haberler

Karamürsel'de Hünnap Krizi: Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yediği hünnap boğazına takılan genç adam, çevresindekilerin uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde boğazına takılan hünnap nedeniyle nefes almakta güçlük çeken kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi (41) Karamürsel Balık Hali'nde, yediği hünnabın soluk borusuna takılması ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine durumu çevresindekilere bildirdi.

Tanrıverdi'nin yardım çağrısına ilk müdahaleyi pazarcı meslektaşları yaptı.

Önce sırtına vurulan Tanrıverdi, ardından uygulanan Heimlich manevrasıyla boğazındaki meyveden kurtarıldı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı

İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.