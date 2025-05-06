Karamürsel'de Gençler Güneş ve Denizin Tadını Çıkarıyor
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hava sıcaklığı 26 dereceye ulaşırken, gençler denizde yüzüp plajda güneşlenerek güzel havanın tadını çıkarıyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denizde yüzdü.
Hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı Karamürsel'de, yüksek nem nedeniyle bunaltıcı hava oluştu.
Serinlemek amacıyla Mavi Bayraklı Altın Kemer Plajı'na gelen çocuklar ve gençler, denize girip plajda güneşlendi.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel