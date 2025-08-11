Karamürsel'de Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Karamürsel Avcı Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

Avcıköy Mahallesi'ndeki Hasan Pınar Mesire alanında düzenlenen etkinlikte dualar edildi.

Etkinlikte konuşan dernek başkanı Erdoğan Gülçağ, etkinliğin 101 yıldır yapıldığını aktararak, "Diğer adı 'Allahlık' olan, atalarımızın yaratana el açtığı, dua ettiği bu özel gün yıllar geçtikçe gelenekselleşip, köylülerimizin için anlam kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, Avcıköy Mahalle Muhtarı Sıtkı Aktaş, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.