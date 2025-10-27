Karamürsel'de Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Amiral Karamürsel İlkokulu'nda düzenlenen kermeste, Gazze'ye destek amacıyla yiyecek ve meyve satışı yapıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek.
Okul Müdürü Muammer Aksoy, AA muhabirine, okul aile birliği, öğretmenler ve velilerin hazırladığı yiyecek, kuruyemiş ve meyvelerin kermeste satışa sunulduğunu belirterek, "Bu seferberliğe gönül veren, katkıda bulunan öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
