Karamürsel'de Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla Amiral Karamürsel İlkokulu'nda kermes düzenlendi.

Yoğun ilgi gösterilen kermeste satışa sunulan ürünler kısa sürede tükendi. Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderildi.

Okul Müdürü Muammer Aksoy, AA muhabirine, okul aile birliği, öğretmenler ve velilerin hazırladığı yiyecek, kuruyemiş ve meyvelerin kermeste satışa sunulduğunu belirterek, "Bu seferberliğe gönül veren, katkıda bulunan öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.