Karamürsel'de Gazze için Kermes Düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Gazze için seferberlik" temalı kermes düzenlendi.

100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen kermeste, gönüllü veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Kermeste konuşan okul müdürü Sabit Mehmet Limon, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin Gazze'deki mazlumlara iyilikte bulunmak için seferber olduğunu belirterek, kermeste görev alanlara teşekkür etti.

Kermese İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tüm ürünlerin satıldığı kermesten elde edilen 33 bin 780 lira, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen banka hesabına yatırıldı.