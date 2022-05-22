Karamürsel'de elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Karamürsel'de elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
AA - Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir trafoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir trafoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki elektrik trafosu, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Trafodaki dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
AA / Melih Palas - Güncel