Karamürsel'de düzenlenen Balık Festivali'nde 9 bin balık ekmek dağıtıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen 16. Balık Festivali'nde vatandaşlara 9 bin balık ekmek ikram edildi.

Karamürsel Belediyesince av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde Ereğli Mahallesi'ndeki sahilde gerçekleştirilen festivalde, ızgaralarda 9 bin kişilik uskumru pişirildi.

Ekiplerce hazırlanan balık ekmekler, festivale gelen katılımcılara dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ziyaretçi Nurhan Uğurlu da ilk kez geldiği festivali çok beğendiğini dile getirdi.