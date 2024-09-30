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Karamürsel'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Karamürsel'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 'Dünya Temizlik Günü' ve 'Dünya Çevre Sağlığı Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte, Karamürsel Kamp Karavan Turizm Derneği üyeleri çevre temizliği yaptı ve doğaya karşı sorumluluk vurgusu yaptı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" ve "Dünya Çevre Sağlığı Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Kamp Karavan Turizm Derneği üyeleri, Kayacık Mahallesi Kordon sahilindeki karavan parkı ile konser alanının çevresinde temizlik yaptı.

Dernek başkanı Serdar Gedikli, gazetecilere, "Dünya Temizlik Günü" ve "Dünya Çevre Sağlığı Günü" kapsamında düzenledikleri etkinliğe 46 üyenin katıldığını söyledi.

Kıyıların, sokakların, cadde ve parkların temiz tutulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Gedikli, "Bulunduğumuz ve yaşadığımız her yer evimiz bir anlamda. Atıklarımızı ayrıştırmamız, değerlendirmemiz çok önemli. Doğmamış nesillere karşı sorumluluğumuz var. Onların daha temiz dünyada doğup, büyüyüp yaşama hakları var." diye konuştu.

Gedikli, çevreye karşı sorumluluk bilincinin dünyada her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Bizler de dernek olarak bulunduğumuz yeri, sahili, vatandaşların vakit geçirdikleri alanları temizleyerek farkındalık oluşturmak istedik." dedi.???????

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel kocaeli Güncel Turizm Çevre Yaşam Dünya

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