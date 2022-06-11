Karamürsel'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Karamürsel'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Melih Palas - Güncel
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Karamürsel'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yalakdere Mahallesi Valideköprü mevkisinde, S.A. (67) idaresindeki 41 AIJ 972 plakalı kum yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan S.A. ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, devrilen tırın ve yola saçılan kumun kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Yalakdere Kocaeli Güncel Haberler

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