Karamürsel'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Karamürsel'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yalakdere Mahallesi Valideköprü mevkisinde, S.A. (67) idaresindeki 41 AIJ 972 plakalı kum yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan S.A. ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede bir süre aksayan ulaşım, devrilen tırın ve yola saçılan kumun kaldırılmasının ardından normale döndü. AA / Melih Palas - Güncel Karamürsel Yalakdere Kocaeli Güncel Haberler

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