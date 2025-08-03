Karamürsel'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Ereğli Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki plajda vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sudan çıkarıldıktan sonra kontrollerini yapan sağlık ekibi, Kadir M. (59) olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset incelemenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.