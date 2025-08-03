Karamürsel'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Ereğli Mahallesi'nde bir plajda hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin 59 yaşındaki Kadir M. olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Ereğli Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki plajda vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sudan çıkarıldıktan sonra kontrollerini yapan sağlık ekibi, Kadir M. (59) olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset incelemenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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