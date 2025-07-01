Karamürsel'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende dualar okundu. Törene çok sayıda yerel yöneticinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Ayrıca Kandıra'da serada üretilen karpuzun ilk hasadı yapıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamürsel Alp Anıt Mezarı'nda düzenlenen törende İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kandıra karpuzunun ilk hasadı yapıldı

Kandıra Belediyesi tarafından serada üretimi yapılan karpuzun ilk hasadı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 bin metrekarelik serada Kandıra karpuzunun deneme dikimi gerçekleştirildi.

Karpuz üretiminde "arılı tozlaşma sistemi" kullanarak, hem ürün kalitesinin artması hem de verimin yükselmesi hedefleniyor.

Hasat sezonu başlayan coğrafi işaret tescilli Kandıra karpuzunun bu sene 12 ton civarında hasat edilmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Erol Ölmez, karpuzun Kandıra topraklarında hayat bulan, yöreye özgü, değerli bir miras olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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