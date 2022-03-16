Karamürsel'de "Çanakkale Şehitlerine Vefa ve Dua" programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karamürsel'de "Çanakkale Şehitlerine Vefa ve Dua" programı düzenlendi

AA - Melih Palas - Güncel
 - Güncelleme:
Karamürsel'de

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Şehitlerine Vefa ve Dua" programı düzenlendi.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Şehitlerine Vefa ve Dua" programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ve Karamürsel Din Görevlileri Derneğince Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ve Karamürsel Din Görevlileri Başkanı Fazlı Biçer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Çanakkale şehitleri için okunan 435 hatmi şerifin duası gerçekleştirildi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, ilçe meclis üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel, Çanakkale, Hisarcık, dua, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title