Karamürsel'de bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir binanın giriş katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.