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Karamürsel'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karamürsel'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman, hastanede hayatını kaybetti. Saldırı anı otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Enes Yiğit Toraman (29), Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne bindi. Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan bıçaklı saldırı otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen kişinin arkaya doğru ilerleyip Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar ve otobüsteki yolcuların araçta yaşadığı panik yer alıyor.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

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