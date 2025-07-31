Karamürsel'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklama

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi arasında husumet sonucu bir kişi hayatını kaybederken, kavga sonrası gözaltına alınan E.K. tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayacık Mahallesi Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen E.K. (41) ile 2 çocuk babası Uğur D. (36) arasında kavga çıktı.

E.K, Uğur D'yi göğüs bölgesinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur D, kurtarılamadı.

E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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