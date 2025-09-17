Haberler

Karamürsel'de Beşiktaşlılar Derneği Üyeleri Buluştu

Karamürsel ilçesinde düzenlenen yemekte Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yeni sezonda özlenilen Beşiktaş'a kavuşacaklarını duyurdu. Etkinlikte dernek üyelerine sertifikalar ve hediyeler dağıtıldı.

Karamürsel ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği üyeleri yemekte buluştu.

Altınkemer Düğün Salonunda düzenlenen programda konuşan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yeni sezonda, yeni teknik direktör ve futbolcularla özlenilen Beşiktaş'a kavuşacaklarını kaydetti.

Beşiktaş'ın hakkını her platformda aradıklarını ve koruduklarını ifade eden Fora, armalarındaki ay yıldızın kendilerine verdiği şevk, onur ve gururla duruşlarını her platformda sağlayacaklarını ifade etti.

Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Onur Açık da etkinlik ve kampanyalarla Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini, etmeye de devam edeceklerini aktardı.

Programda derneğe katılan üyelere sertifikaları ve rozetleri verildi, yapılan çekilişlerle çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe kulüp temsilcileri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

