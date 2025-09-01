Karamürsel'de Balık Mezadında İlk Sezon Coşkusu

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde, yeni sezonun ilk balık mezadı gerçekleştirildi.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek denize açılan Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, sabaha karşı palamut, hamsi, mezgit, sardalya ve istavrit başta olmak üzere çeşitli balıklarla limana döndü.

Çalınan düdükle halde sezonun ilk mezadı başladı. Kasalara doldurulan balıklar açık artırma usulüyle satıldı.

Kırlangıcın kilogramı 600-700 lira, tekirin kasası 4 bin lira, istavritin kasası 2 bin 500 lira, sardalyanın kasası 1700-2 bin lira, hamsinin kasası 3 bin lira, turna mezgidin kasası 1200-1500 lira, lüferin tanesi 600 lira, sarıkanadın tanesi 350-380 lira, palamudun çifti ise 450 liradan satıldı.

Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, AA muhabirine, 1 Eylül'de tüm Türkiye'de balık sezonunun açıldığını belirterek, halkın bolca balık tüketeceği günler beklediklerini kaydetti.

Fiyatların ilerleyen günlerde düşeceğini dile getiren Acar, "Hamsinin bol olacağı, palamudun biraz zayıf göründüğü öngörüsü var. İnşallah hamsiyle vatandaşımızın yüzü gülecek. 2025-2026 balık sezonunun bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Balık komisyoncusu Menderes Karaçoban ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, küçük teknelerin de ava çıkmasıyla fiyatların kısa sürede düşeceğini ifade etti.