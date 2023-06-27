Karamürsel'de Bağ Yolunda İnsan Kemikleri Bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bağ yolunda yağışların etkisiyle toprağın aşındığı yol kenarındaki eğimli arazide insan kemikleri bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında erkeğe ait olduğu değerlendirilen kemikler çıkarıldı ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.