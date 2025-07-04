Karamürsel'de Baba ve Oğul Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, baba Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu'nu silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan İ.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, ekipler tarafından Gölcük'te yakalandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.
Karamürsel Devlet Hastanesinin arkasında dün Mehmet Canımoğlu (60) ve Aykut Canımoğlu'nu (30) silahla öldürdüğü belirtilen İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün olay yerinden kaçan İ.K, ekiplerin çalışması sonucu suç aletiyle birlikte Gölcük ilçesinde yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel