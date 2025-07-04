Karamürsel'de Baba ve Oğul Cinayeti: Cenaze Töreni Düzenlendi

Karamürsel'de Baba ve Oğul Cinayeti: Cenaze Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak hayatını kaybeden baba Mehmet ve oğlu Aykut Canımoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Törende yakınları bir araya geldi. Cinayet zanlısı İ.K. ise emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi.

Kayacık Mahallesi'nde İ.K'nin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Mehmet ve oğlu Aykut Canımoğlu için Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Ailenin yakınlarının katıldığı törende kılınan namazın ardından cenazeler Karamürsel Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı İ.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kayacık Mahallesi'nde yer alan Karamürsel Devlet Hastanesi önünde dün İ.K'nin (75) silahla ateş ettiği Mehmet (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İ.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu Gölcük ilçesinde suç aletiyle yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar

ÖTV zammı pompaya yansıdı! Tabeladaki rakam epey keyif kaçıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası

İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.