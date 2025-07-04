Karamürsel'de Baba ve Oğul Cinayeti: Cenaze Töreni Düzenlendi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak hayatını kaybeden baba Mehmet ve oğlu Aykut Canımoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Törende yakınları bir araya geldi. Cinayet zanlısı İ.K. ise emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurularak öldürülen baba ve oğlu toprağa verildi.
Kayacık Mahallesi'nde İ.K'nin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Mehmet ve oğlu Aykut Canımoğlu için Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Ailenin yakınlarının katıldığı törende kılınan namazın ardından cenazeler Karamürsel Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan, cinayet zanlısı İ.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kayacık Mahallesi'nde yer alan Karamürsel Devlet Hastanesi önünde dün İ.K'nin (75) silahla ateş ettiği Mehmet (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İ.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu Gölcük ilçesinde suç aletiyle yakalanmıştı.