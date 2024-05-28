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Karamürsel'de ATV Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi yan yolda B.B.Ö. idaresindeki plakasız ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kadın sürücü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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