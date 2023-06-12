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Karamürsel'de aranan hükümlü yakalandı

Karamürsel'de aranan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamçukur Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirlediği hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Hisarcık Jandarma Kocaeli Güncel Haberler

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