Karamürsel'de apartmanın deposu yangında hasar gördü

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde apartmanın deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

4 Temmuz Mahallesi 1107. Sokak'ta bir apartmanın altındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerce söndürülen yangında, hasar gören depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.