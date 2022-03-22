Karamürsel'de apartmanın deposu yangında hasar gördü - Haberler

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Karamürsel'de apartmanın deposu yangında hasar gördü

AA - Melih Palas - Güncel
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Karamürsel'de apartmanın deposu yangında hasar gördü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde apartmanın deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde apartmanın deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

4 Temmuz Mahallesi 1107. Sokak'ta bir apartmanın altındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerce söndürülen yangında, hasar gören depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel, Kocaeli, Yangın, Güncel, Haberler

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