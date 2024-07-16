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Karamürsel'de Apartman Yangını Söndürüldü

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında küçük çaplı hasar oluştu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın havalandırma bölümününde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında küçük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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