Karamürsel'de Apartman Yangını Söndürüldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında küçük çaplı hasar oluştu.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın havalandırma bölümününde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında küçük çaplı hasar oluştu.