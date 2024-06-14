Karamürsel'de "Akran Arabulucuğu" projesi hayata geçirilecek

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Akran Arabulucuğu" projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere eğitim verilecek.

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akran Arabuluculuk Derneği (AKRANDER), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Karamürsel Arabulucu Avukatlar Topluluğu tarafından hazırlanan projeye ilişkin protokol imza töreni düzenlendi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, projenin önemine ve hedeflerine değindi.

Canbaba, 21 ortaokul ile lisede 64 öğretmene ve 554 öğrenciye akran arabuluculuğu eğitimi verilmesinin planlandığını vurguladı.

Paydaş kurumlara teşekkür eden Canbaba, şunları söyledi:

"Trafik, ticaret gibi sosyal ortamlarda meydana gelen küçük anlaşmazlıkların, uzlaşı kültürü eksikliği nedeniyle büyük sorunlara yol açması da bu projenin ilham kaynaklarından biridir. Çünkü okullarda arabuluculuk uygulamaları ile yetişen bireyler, sosyal ortamlarda karşılaştıkları meseleleri kolay ve etkili bir biçimde çözebileceklerdir. Toplum içerisinde vuku bulan yukarıda sayılan ve benzer durumların çözümü ya da asgari düzeye indirilmesi, ancak uzlaşı kültürünün yaygınlaştırılması ve genç nesillerce içselleştirilmesine bağlıdır. Bu vesileyle Karamürsel Kaymakamlığı sahipliğinde ve paydaşlarımızla birlikte projenin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm ortaokul ve liselerimizde başlatılmasına karar verilmiştir."

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.