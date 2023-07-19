Karamürsel'de 7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir ikamette yapılan operasyonda 7 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir ikamette yapılan operasyonda 7 kilo 730 gram uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Karamürsel ilçesinde bulunan bir ikamete operasyon yapıldı. Yapılan aramada 7 kilo 730 gram esrar maddesi ele geçirildi. Malzemelere el konuldu, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ