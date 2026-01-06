Haberler

Kocaeli'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, en üst katta henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve dairede hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayacık Mahallesi'ndeki bir sitedeki 4 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara yol açtı.

