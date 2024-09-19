Karamürsel'de 3 Katlı Otelde Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan üç katlı ahşap otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çamçukur Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler otelin bahçesindeki kovboy kasabasına da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.