Karamürsel'de 2 bin 250 Fidan Dağıtıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 2 bin 250 fidan dağıtıldı.

İlçe Orman İşletme Şefliğince 4 Temmuz Mahallesi İlhan Çınar alanında açılan stantta, vatandaşlara defne, lavanta, kekik, ada çayı, koca yemiş ve biberiye fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Karamürsel Orman İşletme Şefi Aşkın Akçin, yaptığı açıklamada, dağıttıkları fidanların ilgiyle karşılandığını belirterek, "İlçemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, vatandaşlarımızın çevre konusunda farkındalığını artırmak maksadıyla dağıttığımız fidanlar, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakacağımızın göstergesidir." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Kaymakam Kemal İnan, Gölcük Orman İşletme Müdür Yardımcısı Nazım Kayadibi, orman muhafaza memurları ve vatandaşlar katıldı.